Не и.о., а официально. Малюк возглавил СБУ
Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова, а ранее был его первым замом. Решение о назначении Малюка принято сегодня на заседании Верховной рады.
Подробно о том, кто стал новым главой СБУ - в материале РБК-Украина ниже.
В частности, о назначении Малюка главой СБУ сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины", - написал нардеп.
Голосование по фракциям
Как пишет нардеп Ярослав Железняк, за назначение Малюка проголосовали 324 народных депутата.
Известно, что на голосовании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и генеральный прокурор Андрей Костин.
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Фото: Рада назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины (t.me/yzheleznyak)
Что известно о Василии Малюке
В биографии 39-летнего руководителя СБУ десятки лет опыта работы в органах госбезопасности, должность заместителя руководителя МВД, участие в АТО и звание бригадного генерала.
Василий Васильевич Малюк родом из Житомирской области (г. Коростышев). Получил высшее образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение". Имеет степень кандидата юридических наук.
С 2001 года начал военную службу в органах государственной безопасности. Занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в региональных управлениях СБУ. В 2020-м перешел в Центральное управление СБУ.
С 13 марта 2020 Василий Малюк стал первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
26 июля 2021 президент Владимир Зеленский уволил Малюка и еще нескольких замов главы СБУ. Глава государства объяснил кадровые перестановки подготовкой к реформе спецслужбы.
Фото: Василий Малюк назначен главой СБУ (facebook.com)
16 февраля 2022 Василий Малюк получил назначение на должность первого заместителя Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Однако проработал в МВД недолго. После военного вторжения РФ в Украину вернулся в СБУ.
3 марта указом президента Малюк вновь был назначен первым замом главы Службы безопасности Украины. 25 марта получил звание бригадного генерала.
После остранения Ивана Баканова и затем его увольнения, с 18 июля 2022 Василий Малюк стал временно исполняющим обязанности руководителя СБУ.
Василий Малюк - участник боевых действий, имеет государственную награду "За участие в антитеррористической операции".
Смена руководства СБУ
17 июля 2022, спустя почти 3 года работы на посту председателя Службы безопасности Украины, Иван Баканов был отстранен президентом от исполнения обязанностей по ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ.
В данной статье указано, что основанием для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей является неисполнение или ненадлежащее исполнение его обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий.
Одновременно с Бакановым Владимир Зеленский отстранил с должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. По заявлению главы государства, такое решение связано с выявлением связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.
18 июля Зеленский назначил и.о. руководителя СБУ Василия Малюка и внес в ВР проект постановления об увольнении Баканова. 19 июля парламент поддержал решение президента и отправил Ивана Баканова в отставку 265 голосами нардепов.
Напомним, первые заявления в СМИ по поводу возможного увольнения Баканова из СБУ появились еще в конце июня. Тогда предполагали, что его могут отстранить из-за ряда военных неудач в Херсоне.