Кремль приказал проверить и модернизировать бомбоубежища по всей стране, - СМИ

В Кремле на фоне войны с Украиной приказали проверить и модернизировать бомбоубежища по всей территории страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

На портале закупок Zakupki обнародованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ во всех регионах России. Закупки касаются ремонта вентиляции, гидроизоляции, замены дверей, а также установки воздушных фильтров и освещения. Например, в ноябре 2022 года был объявлен тендер на 3,8 миллиона рублей на гидроизоляционные работы в бомбоубежище в Самарской области.

Как пояснил один из российских чиновников, решение о проверке бомбоубежищ было принято весной 2022 года, а команду провести масштабную проверку дали МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства. Такое решение было принято из-за того, что война против Украины затрагивает и отдаленные регионы России.

Местные власти планируют потратить миллионы рублей на проверку и модернизацию бомбоубежищ, например:

на юге Краснодарского края потратят более 6 млн руб;

в Нижнем Новгороде - 50 миллионов рублей;

в Рязани - почти миллион рублей.

Директивы из Кремля по проверке бомбоубежищ подтвердил также и высокопоставленный чиновник в администрации одного из регионов дальнего востока России. По его словам, приказ касается укрытий по всей территории страны.

В то же время Россия сейчас сталкивается с двумя проблемами:

большинство бомбоубежищ находятся в аварийном состоянии или же заброшены еще со времен Советского союза;

России не хватает бомбоубежищ, чтобы обслуживать нынешнее население.

Один из бывших чиновников связал интерес россиян к бомбоубежищам из-за страха перед ядерной войной после того, как российский диктатор Владимир Путин в конце февраля 2022 года приказал привести российские ядерные силы в состояние "повышенной готовности".