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Зеленский назначил новых глав ОВА в трех областях

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 22:19
Зеленский назначил новых глав ОВА в трех областях Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение глав областных военных администраций в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно указам президента, новым главой Днепропетровской области станет Сергей Лысак. При этом ОВА в Запорожской области возглавит Юрий Малашко, а в Херсонской - Александр Прокудин.

При этом все еще нет глав областных военных администрации в Киевской и Сумской областях.

Напомним, 24 января президент Украины Владимир Зеленский своими указами отправил в отставку главу Киевской ОВА Алексея Кулебу, главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, главу Запорожской ОВА Александра Старуха, главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого и главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Позже президент анонсировал назначение новых глав ОВА, отметив, что это будут люди с военным опытом.

Сегодня, 7 февраля, Кабмин одобрил кандидатуры на глав ОВА в трех областях, которые подал Зеленский.

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