ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министр обороны Германии подтвердил поставку Украине танков Leopard 1 и раскрыл детали

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 18:36
Министр обороны Германии подтвердил поставку Украине танков Leopard 1 и раскрыл детали Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Группа из нескольких европейских стран намерена передать Украине более сотни танков Leopard 1A5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

Он отметил, что к первому-второму кварталу 2024 года танками должны быть оснащены по меньшей мере три батальона.

Добавим, что Писториус находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Первоначально его визит держался в секрете из соображений безопасности.

Ранее издание Spiegel сообщало, что правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Отмечалось, что первые танки должны быть доставлены летом этого года, но большая их часть - не раньше 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России