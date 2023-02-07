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Министр обороны Германии прибыл с визитом в Киев

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 17:45
Министр обороны Германии прибыл с визитом в Киев Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев во вторник, 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше. Спасибо моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет к победе!", - написал Резников.

Министр обороны Германии прибыл с визитом в Киев

Напомним, Германия приняла решение передать Украине танки Leopard 2, а также дала "зеленый свет" другим странам по поставкам современных машин украинским военным.

Кроме того, правительство Германии уже сегодня должно выдать разрешение оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на поставку Украине 187 танков Leopard 1.

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