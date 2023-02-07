ВСУ могли ликвидировать еще одного российского генерала на Донбассе, - СМИ

Российский генерал-майор ВДВ Дмитрий Ульянов, вероятно, был ликвидирован на Донбассе в ночь на 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение грузинского OSINT-аналитика Ираклия Комахидзе.

О его смерти также сообщают некоторые Telegram-каналы. Однако официальной информации о смерти очередного российского генерала пока нет.

Российский генерал командовал полком мобилизованных из Татарстана. Согласно данным из открытых источников, ранее он занимал должность начальника штаба 7-й дивизии ВДВ, командовал 1141-м артиллерийским полком и 98-й дивизией ВДВ РФ.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут заочно судить российского генерала, который руководил действиями подразделений "ДНР" и помогал диверсантам из группы российского террориста Игоря Гиркина.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 1627 российских офицеров. Среди погибших четыре генерала и 52 полковника.

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