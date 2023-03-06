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Новые Challenger 2 от Британии и тренировки украинских пилотов в США: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украина получит вдвое больше танков Challenger 2 от Британии, чем раньше обещал Лондон. Тем временем украинские пилоты прибыли в США для тренировок на симуляторах.

Более детально о том, что произошло 4 и 5 марта, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано, - Пристайко

В некоторых случаях помощь Британии Украине оказывается больше, чем запрашивал Киев. Количество переданных ВСУ танков Challenger 2 вырастет вдвое, рассказал посол Вадим Пристайко.

Он уточнил, что Украина запрашивала у Британии 14 танков Challenger 2, однако после визита президента Владимира Зеленского оказалось, что их количество возрастет вдвое.

Два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе F-16 - NBC

По данным NBC, два украинских пилота находятся в США для прохождения оценки их навыков пилотирования боевых самолетов, включая истребители F-16.

Оценка навыков украинских пилотов проводится на симуляторах на военной базе в Тусоне, штат Аризона, и может быть продолжена привлечением других украинских пилотов.

Немецкий концерн Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall намерен построить танковый завод в Украине. Касательно чего уже ведутся переговоры.

"Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который бы выпускал до 400 (танков - ред.) Panther в год. Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца", - сказал руководитель компании Армин Паппергер.

Когда Кабмин выберет нового директора НАБУ: ответ Шмыгаля

Конкурсная комиссия определила и подала Кабинету министров Украины свои предложения по трем финалистам отбора на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, рассказал премьер Денис Шмыгаль.

Он добавил, что правительство уже на ближайшем заседании утвердит директора НАБУ.

В Германию прибыли 90 БТР Stryker для Украины

В Германию доставили боевые машины Stryker, которые США направили в Украину.

"США отправили 90 боевых машин Stryker, они уже прибыли в Германию, откуда отправятся в Украину", - пишут в сети.

Немецкий Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 в Швейцарии для Украины, - СМИ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 у швейцарской оборонной фирмы Ruag для отправки в Украину, пишет Tages-Anzeiger.

Пока правительство Швейцарии выступает против такой возможности поставок.

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