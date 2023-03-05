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Оккупанты готовятся. Гуменюк предупредила об угрозе точечных ракетных атак

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Одесса, Воскресенье 05 марта 2023 08:57
Оккупанты готовятся. Гуменюк предупредила об угрозе точечных ракетных атак Фото: спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам. Враг может нанести точечные удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, в том числе присутствие подводных, говорит о подготовке врага к ракетной атаке.

"Какой она будет - это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки - это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району", - сказала спикер.

Гуменюк объяснила, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Таким образом оккупанты пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону, отвлекая внимание.

Она предупредила украинцев о возможных ракетных пусках и призвала не пренебрегать сигналами тревоги.

Напомним, по состоянию на утро 5 марта на боевом дежурстве в Черном море находятся четыре ракетоносителя врага. Общий залп может составить 24 ракеты "Калибр".

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