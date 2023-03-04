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Когда Кабмин выберет нового директора НАБУ: ответ Шмыгаля

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Украина, Суббота 04 марта 2023 16:14
Когда Кабмин выберет нового директора НАБУ: ответ Шмыгаля Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 марта, конкурсная комиссия определила и подала Кабинету министров Украины свои предложения по трем финалистам отбора на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры", – заявил премьер-министр.

Он сообщил, что правительство уже на ближайшем заседании утвердит директора НАБУ.

Напомним, после выбора трех претендентов на должность директора НАБУ, победителя должен избрать Кабмин.

Детальнее о том, когда завершится конкурс в НАБУ и почему это важно для ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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Премьер-министр НАБУ Денис Шмыгаль
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