Когда Кабмин выберет нового директора НАБУ: ответ Шмыгаля
Сегодня, 4 марта, конкурсная комиссия определила и подала Кабинету министров Украины свои предложения по трем финалистам отбора на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Делаем еще один шаг к построению современной и эффективной антикоррупционной инфраструктуры", – заявил премьер-министр.
Он сообщил, что правительство уже на ближайшем заседании утвердит директора НАБУ.
Напомним, после выбора трех претендентов на должность директора НАБУ, победителя должен избрать Кабмин.
Детальнее о том, когда завершится конкурс в НАБУ и почему это важно для ЕС - читайте в материале РБК-Украина.
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