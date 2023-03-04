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На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ, - британская разведка

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Украина, Суббота 04 марта 2023 09:40
На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ, - британская разведка Фото: на защиту Бахмута направили элитные подразделения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинская оборона города Бахмут на Донбассе испытывает все более серьезное давление, в городе и вокруг него идут ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, силы регулярной российской армии и группы "Вагнера" продолжили наступление на северные окраины города, которые в настоящее время являются удерживаемым Украиной выступом, уязвимым для российских атак с трех сторон.

По данным британской разведки, Украина укрепляет этот район элитными подразделениями.

В то же время, за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр.

"Удерживаемые Украиной маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными", - отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщало РБК-Украина, командующий Силами спецопераций ВСУ Виктор Хоренко приезжал в Бахмут, где проверил работу своих подразделений.

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