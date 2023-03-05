Пять БПЛА, пять танков и 930 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 5 марта (t.me/ministry_of_defense_ua)

По данным на утро воскресенья, 5 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 930 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков и пять БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.23 ориентировочно составили: личного состава - около 153120 (+930) человек ликвидировано,

танков ‒ 3414 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6692 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2426 (+12) ед,

РСЗО - 488 (+1) ед,

средства ПВО - 248 (+1) ед,

самолетов - 302 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2071 (+5),

крылатые ракеты - 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5299 (+10) ед,

специальная техника - 232 (+2)