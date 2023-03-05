Пять БПЛА, пять танков и 930 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 5 марта (t.me/ministry_of_defense_ua)
По данным на утро воскресенья, 5 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 930 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков и пять БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 153120 (+930) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3414 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6692 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2426 (+12) ед,
- РСЗО - 488 (+1) ед,
- средства ПВО - 248 (+1) ед,
- самолетов - 302 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2071 (+5),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5299 (+10) ед,
- специальная техника - 232 (+2)
Как сообщалось, Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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