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РФ не планирует наступления из Беларуси, поскольку перебрасывает силы в зоны боев, - Гаюн

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Беларусь, Суббота 04 марта 2023 11:14
РФ не планирует наступления из Беларуси, поскольку перебрасывает силы в зоны боев, - Гаюн Фото: РФ не планирует наступления из Беларуси, поскольку перебрасывает силы в зоны боев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Беларуси фиксируется новая волна ротации подразделений, проводивших обучение на полигонах. Россиян отправляют в зоны боевых действий, на белорусские полигоны же подвозят мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

В частности, в Беларуси была замечена такая железнодорожная активность:

  • на станции Полонка сообщалось о разгрузке эшелона с техникой ВС РФ.
  • на станции Лесной готовился к отправке эшелон с личным составом ВС РФ.
  • в направлении Осиповчей прошел эшелон с техникой и личным составом ВС РФ.

"Активность перемещений ВС РФ по железной дороге указывает на проведение новой волны ротации подразделений, завершивших курс подготовки и боевого слаживания на полигонах ВС РБ. Подразделения ВС РФ эшелонами направляются в зону боевых действий, а вместо них прибывают на обучение новые военные", - говорится в сообщении.

По данным "Гаюна", ротация части российского контингента региональной группировки войск свидетельствует, что Россия не накапливает свои силы в Беларуси.

"Соответственно, в краткосрочной перспективе РФ не планирует проведение наступательной операции с территории Беларуси. Функция же РБ в данном случае - быть тренировочной базой для российских военных", - подытожили наблюдатели.

Напомним, что вчера Беларусь продолжила совместные учения с Россией еще на десять дней.

Добавим, ранее в ГУР и Госпогранслужбе Украины оценили, возможно ли сейчас новое наступление России из Беларуси.

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