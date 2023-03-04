Череватый о подрыве мостов в Бахмуте: опыт позволяет ВСУ перестроить оборону

Бахмут остается приоритетной целью для врага. Но опыт ВСУ позволяет перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что противник наносит ущерб инфраструктуре в районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого в эфире телемарафона.

На вопрос журналиста, с чем связаны поездки генералов в Бахмут за последние дни, он сказал, что это четкий маркер того, что украинские силы будут биться за каждый метр своей земли.

"Бахмут на сегодня - это эпицентр войны. Только в районе самого города за сутки враг совершил 21 обстрел и произошло 9 боеприкосновений. Всего в районе населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Ивановское было зафиксировано 131 обстрел врага и РС артиллерии и произошло 38 боеприкосновений. Были убиты 155 оккупантов, 239 получили ранения, а троих взяли в плен", - рассказал Череватый.

По его словам, ситуация вокруг Бахмута сейчас тяжелая, но контролируемая.

"Для врага это город приоритетная цель, однако наше командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу", - отметил Череватый.

В частности, он прокомментировал сообщение о подрыве двух важных мостов в районе Бахмута.

"Это война и в таком шквале огня уничтожаются и объекты критической инфраструктуры. Но опыт уже более чем годовой войны в большом масштабе и вообще 9-летней войны против оккупанта позволяет нам перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что он наносит вред инфраструктуре", - пояснил Череватый.

Ситуация в Бахмуте напряженная

Напомним, сегодня британская разведка сообщила о том, что в Бахмуте на Донбассе были разрушены два важных моста, а украинские военные якобы стали уязвимыми для российских атак с трех сторон.

Тем временем за последние дни город посетили командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, а также командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко.

Военные оценивают ситуацию в Бахмуте как сложную и напряженную, Вооруженным силам в город направили подкрепление, а решение удерживать город назвали стратегическим.

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