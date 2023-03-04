Немецкий Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 в Швейцарии для Украины, - СМИ
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет купить 96 танков Leopard 1 у швейцарской оборонной фирмы Ruag для отправки в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger.
Отмечается, что танки могут быть использованы и нерабочими.
"Скорее всего, Ruag купил танки в Италии в 2016 году, и они все еще там", - говорится в материале.
Представитель Ruag сообщил, что Rheinmetall хотел бы купить боевые машины и дал понять, что они будут доставлены в Украину после ремонта. Эту идею представитель Ruag уже обсудил с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам и получил отрицательный ответ.
"Однако считается, что сделка все-таки может состояться. Скорее всего, ее обсудит Федеральный совет Швейцарии", - добавили в Sky News.
Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая менее мощная, чем у современных танков Leopard 2. Более старые модели не так хорошо бронированы.
Напомним, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть своих законсервированных танков Leopard 2 в рамках соглашения, которое может позволить Берлину и другим союзникам увеличить военную помощь Украине.
Швейцарская партия FDP предложила правительству оказать помощь Украине с танками Leopard.
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