Немецкий концерн Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall намерен построить танковый завод в Украине. Касательно чего уже ведутся переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя компании Армина Паппергера, которого цитирует Spiegel.

"Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который бы выпускал до 400 (танков - ред.) Panther в год. Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца", - сказал Паппергер.

Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно будет защитить от налетов российской авиации, и эта "защита противовоздушной обороной не составит труда".

"Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке", - считает Паппергер.

По его словам, даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало.

Собеседник заявил изданию, что в настоящее время концерн работает "в полную силу" и выпускает около 250 танков.

"Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готово около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин", - рассказал Паппергер.

Также он выразил мнение, что война в Украине будет продолжаться, "вероятно, еще годы".

"Западные союзники посылают достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но сегодня у украинцев нет достаточного оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию", - добавил Паппергер.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Украина ведет переговоры с немецким концерном Rheinmetall о поставках танков KF51 Panther.

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