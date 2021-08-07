Нова функція TikTok і симфонія зірок від NASA. Головне зі світу технологій

Популярний китайський додаток TikTok, який належить компанії ByteDance, заявив про початок тестування серед обмеженого кола користувачів нової функції, яка отримала назву TikTok Stories. Телескоп NASA записав симфонію пульсації надзвичайно великих холодних зірок, а SpaceX тим часом на фінішній прямій щодо будівництва космічного корабля Starship.

Apple перевірятиме фотографії та повідомлення користувачів iOS і iPadOS

Американська компанія Apple підтвердила інформацію стосовно того, що незабаром буде запроваджено нові додатки криптографії, які постійно перевірятимуть фотографії та повідомлення користувачів операційних систем iOS і iPadOS на наявність матеріалів стосовно насильства над дітьми.

Автоматична система попереджатиме спеціальну команду фахівців про підозрілий контент у пристрої користувача. Після чергової перевірки забороненого матеріалу експертами, останні зв’яжуться з правоохоронними органами, аби повідомити їм про це.

Також додатки попереджатимуть неповнолітніх користувачів пристроїв Apple та їх батьків про отримання й надсилання фотографій, а також повідомлень сексуального характеру.

Siri теж не залишилась осторонь. Голосовий помічник попереджатиме користувачів, якщо вони намагатимуться шукати в інтернеті теми, які тісно пов'язані з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми.

Марсохід Curiosity відсвяткував дев’яту річницю приземлення на Червону планету

Протягом 254 днів космічної подорожі, 6 серпня 2012 року марсохід Curiosity приземлився на поверхню Червоної планети. Протягом дев’яти років сумлінної роботи, апарат неабияк допоміг вченим розширити своє уявлення стосовно планети.

I'm celebrating my 9th landiversary on Mars. In 2012, I hit the ground running. I've traveled a total of 16.3 mi (26.3 km), climbed 1,509 ft (460 m) in elevation & collected 32 drilled samples. Time flies when you’re doing science. Thanks for riding along! https://t.co/PXHNFvZ9wv pic.twitter.com/42naEmeSsv — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 5, 2021

Чим саме відзначився Curiosity під час перебування на Марсі:

Марсохід виявив факт того, що в кратері Гейла колись існувала система озер, яка, можливо, підтримувала життя протягом довгого часу;

Curiosity дізнався, що на Марсі колись був теплий та вологий клімат, однак пізніше на зміну їм прийшли холод та крига.

Апарат дослідив безліч органічних хімічних речовин. Деякі з них містили в собі вуглець.

На Червоній планеті марсохід виявив метан, однак джерело газу наразі не досліджено до кінця.

Астронавт МКС показав момент згорання російського модуля "Пірс"

Французький астронавт Тома Песке, який сьогодні перебуває на Міжнародній космічній станції, оприлюднив відеоролик на якому добре видно момент входження російського модуля "Пірс" в атмосферу Землі.

Внаслідок температури, яка сягає 1600 градусів, апарат розлетівся на шматки й перетворився в вогняну кулю.

Песке попередив про те, що не варто плутати падаючу зірку з орбітальним сміттям під час загадування бажань.

SpaceX завершує будівництво надважкої ракети Starship

Компанія Ілона Маска успішно з’єднала космічний корабель Starship та ступінь Super Heavy. Ракету планували з’єднати ще вчора, втім сильний вітер дещо зіпсував плани компанії.

Starship Fully Stacked pic.twitter.com/Fs88RNsmfH — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021

Також підприємець поділився кадрами результату сумлінних старань SpaceX на яких можна побачити вражаючі розміри ракети, яку компанія планує використовувати для транспортування людей на Марс.

Відзначимо, що Ілон Маск розмірковує над тим, аби будувати Starship у декількох конфігураціях. РБК-Україна розкривало особливості кожної з них, а також розповідало про структуру першого та другого ступенів ракети.

Штучний інтелект Пентагону навчився передбачати події в майбутньому

Пентагон навчив систему GIDE фіксувати й аналізувати ситуацію за короткий проміжок часу. Сполучені Штати Америки планують використовувати штучний інтелект для попереджувальних кроків, під час, наприклад, військових операцій.

Попри те, що GIDE не є інноваційною технологію, втім Америка стала першою країною, яка використовуватиме штучний інтелект у вищезгаданих цілях. Вже найближчим часом США розпочнуть практичне використання системи.

TikTok розпочинає тестування функції Stories

Соцмедійний додаток TikTok оголосив про початок тестування нової функції Stories, яка сьогодні доступна лише для обмеженого кола користувачів.

Як у Facebook та Instagram, користувачі матимуть змогу реагувати й залишати коментарі під історіями інших людей. Компанія ByteDance переконана у тому, що нова функція допоможе творчим особистостям розширити свої можливості й реалізувати ще більше цікавих ідей.

Google презентувала флагманську лінійку Pixel 6 і Pixel 6 Pro

Без жодних попереджень про анонс, Google презентувала флагман Pixel 6 і його старшу модель Pixel 6 Pro. Аби розташувати сенсори й об’єктиви більш органічно, компанія прийняла рішення кардинально змінити дизайн нових смартфонів.

Pixel 6, зі свого боку, обладнаний 6,4-дюймовим дисплеєм, який працює на частоті 90 Гц та ширококутним модулем. Його старша модель, тобто Pixel 6 Pro, отримала дещо більший екран - 6,7-дюймовий зігнутий дисплей з тактовою частотою 120 Гц.

Більше подробиць Google розкриє під час жовтневої презентації.

YouTube розпочав тестування підписки Premium Lite

Відеохостинг YouTube заявив про початок тестування найдешевшої підписки Premium Lite для користувачів платформи з Північної Європи та Бенілюксу.

Попри те, що можливості Lite є меншими за Premium варіант, втім її ціна на 40% нижча від ціни стандартної підписки.

Компанія обіцяє стежити за пропозиціями й відгуками користувачів, у зв’язку з чим є велика ймовірність того, що YouTube може дещо розширити функції Premium Lite. Сьогодні ж вона передбачає лише відсутність реклами під час перегляду відеороликів.

Телескоп NASA записав звук пульсації червоних гігантів

Вчені NASA оприлюднили аудіозапис на якому чути коливання поверхні червоних гігантів.

Відзначимо, що червоні гіганти - це неймовірно величезні за розміром холодні зірки, які перебувають на останніх стадіях своєї еволюції й об'єми яких в сотні разів більші за об'єм нашого Сонця.

В момент перетворення зірки у червоного гіганта - її газова оболонка починає пульсувати. Саме цей звук вдалося записати телескопу TESS, який на сьогодні дослідив 75% небесної сфери.

Вчені NASA жартують про те, що телескоп дістав їм декілька квитків на концерт червоних гігантів.