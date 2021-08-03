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Пентагон навчив штучний інтелект передбачати події в майбутньому

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США , Вівторок 03 серпня 2021 22:06
Пентагон навчив штучний інтелект передбачати події в майбутньому Фото: Пентагон навчив штучний інтелект передбачати ймовірність розвитку подій (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Сергій Пишкін

Пентагон навчив штучний інтелект GIDE відстежувати зміни даних в режимі реального часу. США планують використовувати технологію під час проведення військових та урядових операцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як працює система GIDE

Наприклад, якщо супутники зафіксують відплиття підводного човна на території ворожої країни, штучному інтелекту знадобиться лише декілька секунд, аби проаналізувати ситуацію, коли військові годинами переглядатимуть й аналізуватимуть дані.

Зрештою, замість того, аби витрачати час на реагування й покладання на застарілі дані, США можуть використовувати GIDE для попереджувальних кроків, під час, наприклад, військових операцій.

Звісно, технологія штучного інтелекту GIDE не є інноваційною, втім до сьогодні її ніхто не використовував у військових цілях. Америка планує розпочати практичне використання системи вже найближчим часом. Найімовірніше те, що наступні масштабні випробування відбудуться вже весною 2022 року під час глобальних військових навчань.

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