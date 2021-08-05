SpaceX збирається встановити Starship на Super Heavy
Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску все ближче підходить до фінального етапу будівництва ракети. Винахідник планує встановити другий ступінь Starship на перший - Super Heavy вже протягом доби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.
Як відзначив мільярдер, вже протягом доби фахівці нарешті встановлять Starship на Super Heavy.
Що відомо про ракету Starship:
Starship є одночасно космічним кораблем й надважкою ракетою, яку компанія SpaceX планує в майбутньому використовувати для транспортування людей на Марс.
Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021
Ракета складається з двох ступенів.
Перший ступінь - Super Heavy, який призначений для виведення корабля на орбіту. Його висота становить 70 метрів, а діаметр - 9 метрів. Перший ступінь обладнаний 29 метановими двигунами Raptor і є літальним апаратом багаторазового використання. Після від’єднання другого ступеня - перший повернеться на Землю й приземлиться на один із майданчиків, де його "спіймають" спеціальні механізми, у зв’язку з чим SpaceX вирішила відмовитись від посадкових опор, аби зменшити вагу апарату.
First static fire test of Super Heavy booster pic.twitter.com/JtvGMfTgPj— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2021
Другий ступінь - Starship. Відомо, що компанія виготовлятиме його у декількох конфігураціях:
- Космічний корабель, який використовуватимуть для транспортування людей на інші планети та назад;
- Танкер, який використовуватимуть для доставки пального для інших кораблів Starship;
- Starship яка буде здатна транспортувати супутники на орбіту Землі. Також вона буде обладнана спеціальним маніпулятором, яким захоплюватиме інші супутники, аби повернути їх назад.
- Космічний зонд, який не буде обладнаний додатковими відсіками, як інші конфігурації, задля зменшення його ваги.
Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021