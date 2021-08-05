SpaceX збирається встановити Starship на Super Heavy

Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску все ближче підходить до фінального етапу будівництва ракети. Винахідник планує встановити другий ступінь Starship на перший - Super Heavy вже протягом доби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

Як відзначив мільярдер, вже протягом доби фахівці нарешті встановлять Starship на Super Heavy.

Що відомо про ракету Starship:

Starship є одночасно космічним кораблем й надважкою ракетою, яку компанія SpaceX планує в майбутньому використовувати для транспортування людей на Марс.

Moving rocket to orbital launch pad pic.twitter.com/zZLiXIPD6M — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2021

Ракета складається з двох ступенів.

Перший ступінь - Super Heavy, який призначений для виведення корабля на орбіту. Його висота становить 70 метрів, а діаметр - 9 метрів. Перший ступінь обладнаний 29 метановими двигунами Raptor і є літальним апаратом багаторазового використання. Після від’єднання другого ступеня - перший повернеться на Землю й приземлиться на один із майданчиків, де його "спіймають" спеціальні механізми, у зв’язку з чим SpaceX вирішила відмовитись від посадкових опор, аби зменшити вагу апарату.

First static fire test of Super Heavy booster pic.twitter.com/JtvGMfTgPj — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2021

Другий ступінь - Starship. Відомо, що компанія виготовлятиме його у декількох конфігураціях:

Космічний корабель, який використовуватимуть для транспортування людей на інші планети та назад;

Танкер, який використовуватимуть для доставки пального для інших кораблів Starship;

Starship яка буде здатна транспортувати супутники на орбіту Землі. Також вона буде обладнана спеціальним маніпулятором, яким захоплюватиме інші супутники, аби повернути їх назад.

Космічний зонд, який не буде обладнаний додатковими відсіками, як інші конфігурації, задля зменшення його ваги.