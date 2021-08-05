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Симфонія червоних гігантів: телескоп NASA записав звук пульсації зірок

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США , Четвер 05 серпня 2021 19:44
Симфонія червоних гігантів: телескоп NASA записав звук пульсації зірок Фото: телескоп NASA записав звук пульсації червоних гігантів (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Вчені Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору зафіксували пульсацію зірок на їх пізній стадії еволюції. Фахівці використовують нейромережу, аби продовжувати пошук небесних тіл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA.

Варто відзначити, що червоні гіганти - це величезні холодні зірки на пізній стадії своєї еволюції, діаметр яких у сотні разів більший за діаметр нашого Сонця.

Вченим NASA вдалося зафіксувати певні коливання поверхні зірок завдяки постійним конвекційним рухам. В момент того, як небесні тіла перетворюються у червоних гігантів, їх газові оболонки починають пульсувати з певним періодом й амплітудою.

Протягом останніх двох років телескоп TESS дослідив майже 75% небесної сфери. Зокрема, аби прискорити пошук, вчені навчили нейромережу правильно ідентифікувати різні космічні об’єкти. Після аналізу 24 мільйонів зірок, NASA виявила більше ніж 158 тисяч червоних гігантів, які постійно пульсують.

Завдяки телескопу Gaia фахівцям також вдалося вирахувати відстань до вищезгаданих небесних тіл. Як жартують вчені NASA, TESS придбав для них квитки на концерт червоних гігантів.

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