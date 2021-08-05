По п'ятах за Instagram: TikTok запроваджує фунцію Stories
Китайський соцмедійний додаток TikTok заявив про початок тестування функції Stories. Дата публічного запуску поки невідома.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Нова функція TikTok є майже ідентичною до функцій Stories інших соціальних мереж, таких як, наприклад, Instagram, Facebook і так далі.
Відомо, що користувачі матимуть змогу реагувати на історії інших людей та залишати коментарі.
Introducing TikTok Stories— Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021
Plot twist!
h/t @amanfirdaus pic.twitter.com/gvQMzixYtS
У компанії відзначають, що вони додали TikTok Stories для того, аби розширити взаємодію між користувачами й надати можливість творцям контенту реалізовувати нові ідеї завдяки функції.
У соцмережі так і не розповіли коли саме функція Stories стане доступною для усіх інших користувачів додатку.