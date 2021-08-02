Google презентував флагмани Pixel 6 й Pixel 6 Pro

Сьогодні Google, неочікувано для усіх, презентував новий флагманський смартфон Pixel 6 і його старшу модель Pixel 6 Pro. Компанія продемонструвала дизайн телефону й поділилася деякими його характеристиками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Google .

Серед зовнішніх особливостей нового флагману можна відзначити його новий дизайн, а саме комбіноване забарвлення й камеру, що розташована горизонтально на всю ширину корпусу. Компанія відзначає, що таким чином їм вдалося розмістити поліпшені сенсори й об'єктиви більш органічно.

Варто відзначити, що більшу частину ключових характеристик Pixel 6 і Pixel 6 Pro, Google, найімовірніше, планує розкрити вже під час традиційної жовтневої презентації.

Pixel 6 Pro, зі свого боку, виділяється додатковим перископічним телеоб'єктивом й 6,7-дюймовим зігнутим дисплеєм, який працює на частоті 120 Гц;

Pixel 6 обладнаний 6,4-дюймовим плоским дисплеєм, який працює на частоті 90 Гц та ширококутним модулем зі збільшеною діафрагмою.

Згідно з фотографіями, Google вирішила розташувати сканер відбитків пальців під поверхню екрану, як в моделі Pixel 6, так і в Pixel 6 Pro.

Фото: Google розкрила дизайн й деякі характеристики Pixel 6 й Pixel 6 Pro (blog.google)