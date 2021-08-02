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Дешевша на 40%: Youtube розпочав тестування нової підписки Premium Lite

Новость на русском →
США , Понеділок 02 серпня 2021 16:43
Дешевша на 40%: Youtube розпочав тестування нової підписки Premium Lite Фото: Youtube розпочав тестування нейдешевшої підписки Premium Lite (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відеохостинг YouTube заявив про початок масового тестування підписки Premium Lite. Наразі вона доступна для користувачів платформи, які проживають на території Північної Європи та Бенілюксу, крім Ісландії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Які функції пропонує YouTube Premium:

  • Відсутність реклами;
  • Фонове відтворення відеороликів;
  • Завантаження відеороликів;
  • Послуги сервісу YouTube Music;
  • Фонове відтворення музики сервісу YouTube Music;
  • Завантаження музики сервісу YouTube Music.

Які функції пропонує YouTube Premium Lite:

  • Відсутність реклами під час перегляду відеороликів;
  • Ціна підписки буде на 40% нижчою від YouTube Premium.

У компанії відзначили, що є велика ймовірність додавання нових функції, втім це залежатиме від пропозицій й відгуків користувачів.

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