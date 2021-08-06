Curiosity святкує дев'яту річницю на Червоній планеті: які відкриття зробив марсохід
Починаючи з 26 листопада 2011 року, після 254 днів космічної подорожі, марсохід Curiosity успішно приземлився на Червону планету. Протягом дев’яти років апарат досліджував планету й зробив чимало відкриттів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA.
Чим саме відзначився марсохід Curiosity
- Завдяки його спостереженням, вчені дізналися, що на Марсі в кратері Гейла колись існувала система озер, яка, можливо, підтримувала життя на території протягом неймовірного довгого часу;
- Під час сходження по одному з масивів й ретельного дослідження гірських порід виявилося, що на Червоній планеті колись існував теплий та вологий клімат, який пізніше змінився на сухий та крижаний;
- Curiosity виявив на Марсі органічні хімічні речовини. Зокрема, деякі з них навіть містять вуглець;
- Марсохід також виявив на планеті метан, який на Землі виробляють живі істоти, втім є теорія, що на Червоній планеті він утворюється завдяки абіотичним процесам.
- Протягом дев’яти років на Марсі, апарат подолав відстань завдовжки 25,98 кілометра. Як відзначають вчені, марсохід і надалі перебуває в хорошому стані.
I used my CheMin instrument in a clay-rich area of Gale Crater to study mineral records with my team. The minerals can tell us about Mars’ ancient environment. It seems past super-salty water may have changed the history of these layers below the surface. https://t.co/19seHzn1vL pic.twitter.com/5Zl4YpeNhj— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) July 8, 2021
Сьогодні ж Curiosity направляється до гірської ділянки, яка багата на сульфатні породи. На початку підйому марсохід вияв глину, яка утворюється виключно при наявності води.
I'm celebrating my 9th landiversary on Mars. In 2012, I hit the ground running. I've traveled a total of 16.3 mi (26.3 km), climbed 1,509 ft (460 m) in elevation & collected 32 drilled samples. Time flies when you’re doing science. Thanks for riding along! https://t.co/PXHNFvZ9wv pic.twitter.com/42naEmeSsv— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 5, 2021