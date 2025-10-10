"Новая почта" предупредила о возможных задержках из-за ночной атаки: что советуют украинцам

"Новая почта" предупредила своих клиентов о возможных задержках в доставке в Киеве и Киевской области. Причина - очередная массированная вражеская атака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.
"Друзья, из-за ночной атаки в Киеве и области возможны задержки в доставке", - рассказали в компании.
Отмечается, что ночью сортировочные терминалы временно не работали - из соображений безопасности. Учитывая это, часть отправлений обрабатывается с задержкой.
"Сейчас все процессы восстановлены - работаем на полную, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки", - подчеркнули в пресс-службе НП.
Тем из граждан, которые заказывали адресную доставку, советуют ожидать звонка от курьера "Новой почты".
Кроме того, украинцам напомнили, что отследить отправления можно:
"Спасибо за понимание", - подытожили в "Новой почте".
Напомним, в ночь на пятницу, 10 октября, РФ осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.
Учитывая это гражданам посоветовали не забывать о простых вещах, которые помогут быть готовыми к любым дальнейшим сценариям.
В результате обстрела столицы ранения получили по меньшей мере 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.
В КГГА добавили, что из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.
Между тем в КП "Киевский метрополитен" рассказали, что некоторые поезда столичного метро курсируют с изменениями.
В городе Бровары Киевской области в результате атаки россиян были разрушены мини-маркет и дома.
Читайте также, как Киев переживает транспортный коллапс после вражеского обстрела.