"Новая почта" предупредила о возможных задержках из-за ночной атаки: что советуют украинцам

Почему именно возможны задержки в доставке

"Друзья, из-за ночной атаки в Киеве и области возможны задержки в доставке", - рассказали в компании.

Отмечается, что ночью сортировочные терминалы временно не работали - из соображений безопасности. Учитывая это, часть отправлений обрабатывается с задержкой.

"Сейчас все процессы восстановлены - работаем на полную, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки", - подчеркнули в пресс-службе НП.

Что "Новая почта" советует украинцам

Тем из граждан, которые заказывали адресную доставку, советуют ожидать звонка от курьера "Новой почты".

Кроме того, украинцам напомнили, что отследить отправления можно:

на сайте компании;

в мобильном приложении НП.

"Спасибо за понимание", - подытожили в "Новой почте".

Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)