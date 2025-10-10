UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Нова пошта" попередила про можливі затримки через нічну атаку: що радять українцям

Доставка посилок від НП може бути із затримкою (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" попередила своїх клієнтів про можливі затримки у доставці в Києві та Київській області. Причина - чергова масована ворожа атака.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Чому саме можливі затримки у доставці

"Друзі, через нічну атаку в Києві та області можливі затримки у доставці", - розповіли у компанії.

Зазначається, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали - з міркувань безпеки. З огляду на це частина відправлень обробляється із затримкою.

"Наразі всі процеси відновлено - працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки", - наголосили у прес-службі НП.

Що "Нова пошта" радить українцям

Тим із громадян, які замовляли адресну доставку, радять очікувати на дзвінок від кур'єра "Нової пошти".

Крім того, українцям нагадали, що відстежити відправлення можна:

  • на сайті компанії;
  • у мобільному застосунку НП.

"Дякуємо за розуміння", - підсумували у "Новій пошті".

Публікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 10 жовтня, РФ здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

З огляду на це громадянам порадили не забувати про прості речі, які допоможуть бути готовими до будь-яких подальших сценаріїв.

Внаслідок обстрілу столиці поранення отримали щонайменше 12 людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.

У КМДА додали, що через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання в частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації.

Тим часом у КП "Київський метрополітен" розповіли, що деякі поїзди столичного метро курсують зі змінами.

У місті Бровари Київської області внаслідок атаки росіян було зруйновано міні-маркет і будинки.

Читайте також, як Київ переживає транспортний колапс після ворожого обстрілу.

