Новая должность Залужного и демобилизация срочников: новости за 7 марта

Вчера, 7 марта 2024 года, кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного согласовали на должность посла в Британии. А президент Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы.

Война России против Украины: последние новости

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии

Кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного согласовали на должность посла в Британии.

Отмечается, что в четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

"Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", - говорится в сообщении.

В июле 2023 года Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Британии.

Зеленский издал указ о демобилизации срочников

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 марта, подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы.

Как отмечается в документе, украинских военнослужащих срочной службы в апреле-мае этого года уволят в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других созданных военных формирований.

Также Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины президент поручил обеспечить перевозку срочников с соблюдением требований безопасности.

Литва доставила в Украину партию 155-мм артиллерийских боеприпасов

Литва передала Украине очередную партию военной помощи. ВСУ получили новые артиллерийские боеприпасы.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал, что Вооруженные силы Украины получили очередную партию 155-мм артиллерийских снарядов.

По его словам, это произошло вчера. Однако больше никаких подробностей он не привел.

FPV и не только. Британия анонсировала поставку Украине 10 тысяч дронов

Британия выделила дополнительные 125 миллионов фунтов стерлингов (160 млн долларов), которые пойдут на финансирование более 10 000 дронов для Украины.

К ним относятся FPV-дроны, 1000 дронов для одностороннего нападения, а также наблюдательные и морские дроны.

Этот шаг последовал за объявлением в прошлом месяце о том, что Великобритания возглавит международную коалицию по поставке дронов в Украину.

Министр обороны Грант Шаппс сказал, что усиливает обязательства Британии по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании прямо с заводов на передовую.

В РФ произошел взрыв на одном из крупнейших металлкомбинатов: россияне говорят об атаке дрона

В Череповце Вологодской области Российской Федерации в районе металлургического комбината произошел взрыв. Россияне заявляют, что причиной якобы стала атака беспилотника.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что на один из крупнейших металлургических комбинатов России якобы была совершена атака беспилотника.

По данным российских СМИ, взрыв произошел на "Северстали".

Ранее гендиректор завода заявлял, что сегодня утром на заводе произошел "технологический инцидент".

Швеция стала 32-м членом НАТО

Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу вчера, 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО.

Протокол о присоединении страны к альянсу вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.

Отметим, что церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе должна состояться в понедельник, 11 марта, в ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Норвегия выделила более 150 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Норвегия выделит до 1,6 миллиарда норвежских крон (153 млн долларов) на инициативу чешской стороны по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах.

"Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно от промышленности. Сегодня мы решили внести до 1,6 млрд норвежских крон в инициативу, организованную Чехией, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину столь необходимыми артиллерийскими боеприпасами", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Урсулу фон дер Ляен выдвинули кандидатом на должность главы Еврокомиссии на второй срок

Европейские консерваторы поддержали кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на пост президента Европейской комиссии. Она может возглавить европейский орган во второй раз.

Ведущая политическая группа ЕС, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на пост главы президента Европейской комиссии. Это произошло сегодня, 7 марта, на съезде партии в Бухаресте.

Отмечается, что кандидатуру фон дер Ляйен поддержали 400 делегатов, 89 были "против".

Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию последние пять лет, это может быть ее вторым сроком на этом посту. Решение об этом будет принято после европейских парламентских выборов в июне 2024 года.

Конгресс США может на этой неделе начать сбор подписей для рассмотрения помощи Украине

Конгресс США может на этой неделе начать сбор подписей для рассмотрения законопроекта о финансировании помощи Украине и другим странам в обход спикера Майка Джонсона.

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-то вынести в зал для голосования", - сказал конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

Конгрессмен подчеркнул, что если Палата представителей не может прийти к консенсусу по законопроекту, то альтернативой не должно быть поражение Украины в войне и открытая граница США.

Республиканец добавил, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет в Палату представителей через регулярные каналы. В случае отказа Джонсона конгрессмены в пятницу начнут собирать подписи за петицию, чтобы вынести на рассмотрение законопроект в обход спикера Палаты представителей.

Фицпатрик уверен, что петиция наберет необходимые 218 голосов.