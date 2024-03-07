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Россияне ударили КАБом по жилым домам Волчанска, есть погибшая

Четверг 07 марта 2024 12:04
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Россияне ударили КАБом по жилым домам Волчанска, есть погибшая Фото: россияне ударили КАБом по жилым домам Волчанска, есть погибшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой (КАБ) по городу Волчанск Харьковской области. В результате обстрела погибла 40-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

"Сегодня в 10:00 российские войска совершили обстрел Волчанска управляемой авиабомбой. Повреждены по меньшей мере 12 частных жилых домов", - пишет Синегубов.

По словам главы ОВА, в результате попадания в частный дом погибла 40-летняя женщина. Еще 67-летняя женщина получила травмы легкой степени.

Сейчас на месте событий работают специалисты. Пожар был локализован.

Обстрелы Волчанска

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с Россией. Также под обстрелом постоянно находится и Волчанск.

1 марта россияне массированно ударили по Волчанску. Тогда же в городе прозвучало не менее 30 взрывов. В результате ударов ранения получил местный житель 1956 года рождения.

Также во время обстрелов 19 февраля в Волчанске ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. По предварительным данным, Вооруженные силы РФ обстреляли город из минометов.

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