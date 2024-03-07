ua en ru
Чт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва доставила в Украину партию 155-мм артиллерийских боеприпасов

Четверг 07 марта 2024 21:14
UA EN RU
Литва доставила в Украину партию 155-мм артиллерийских боеприпасов Архивное фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва передала Украине очередную партию военной помощи. ВСУ получили новые артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Министр написал, что Вооруженные силы Украины получили очередную партию 155-мм артиллерийских снарядов.

Литва доставила в Украину партию 155-мм артиллерийских боеприпасов

Фото: Боеприпасы (twitter.com/a_anusauskas)

По его словам, это произошло сегодня. Однако больше никаких подробностей он не привел.

Инициатива Чехии по боеприпасам для Украины

Напомним, президент Чехии Петр Павел в прошлом месяце рассказал о том, что его страна нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые можно приобрести для Украины. Он уточнял, что для этого требуется финансирование.

Боеприпасы хотят купить за пределами Евросоюза. Это был запасной план, поскольку блок не выполнил своего обещания передать украинским защитникам миллион снарядов до марта.

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция уже поддержали такой план Чехии.

В частности, вчера, 6 марта, Германия заявила о выделении трехзначной миллионной суммы на закупку боеприпасов.

Стоит заметить, что боеприпасы сейчас является одной из основных потребностей украинских военных. Недавно из-за нехватки снарядов нашим бойцам пришлось отступить из Авдеевки. Это повлекло потерю еще нескольких населенных пунктов.

Сегодня стало известно, что Чехия собрала деньги на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. К собранию, инициированному Чешской Республикой, присоединятся еще 18 стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Война в Украине
NEWS
За отсрочкой – в ТЦК. Ответы на главные вопросы о мобилизации и повестках на блокпосту
За отсрочкой – в ТЦК. Ответы на главные вопросы о мобилизации и повестках на блокпосту
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации