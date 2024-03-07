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Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной обороне Украины

Четверг 07 марта 2024 14:22
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Норвегия присоединилась к коалиции по противовоздушной обороне Украины Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Норвегия присоединилась у коалиции по противовоздушной обороны Украины от российских самолетов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

"Норвегия присоединяется к соглашению о намерениях по поддержке Украины в области противовоздушной обороны от самолетов и ракет. Противовоздушная оборона является одним из направлений, которому уделяется особое внимание среди стран, оказывающих военную поддержку Украине", - говорится в сообщении.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что для Осло совершенно естественно быть частью такой коалиции по противовоздушной обороне.

"Норвежский NASAMS ежедневно вносит свой вклад в спасение украинских жизней и защиту критически важной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Этой зимой было создано несколько коалиций для оказания военной поддержки Украине. Правительство приняло решение об участии Норвегии в трех таких коалициях: морской коалиции, которую Норвегия возглавляет вместе с Великобританией, коалиции F-16, в рамках которой Норвегия предоставит боевые самолеты F-16 и обучит украинский персонал работе с системой, и коалиции ПВО, которую возглавляют Германия и Франция.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Также недавно Киев начал переговоры с Осло по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

При этом Норвегия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

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