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В РФ произошел взрыв на одном из крупнейших металкомбинатов: россияне говорят об атаке дрона

Россия, Четверг 07 марта 2024 15:34
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В РФ произошел взрыв на одном из крупнейших металкомбинатов: россияне говорят об атаке дрона Фото: в РФ произошел взрыв на одном из крупнейших металлкомбинатов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Череповце Вологодской области Российской Федерации в районе металлургического комбината произошел взрыв. Россияне заявляют, что причиной якобы стала атака беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Временный исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что на один из крупнейших металлургических комбинатов России якобы была совершена атака беспилотника.

По данным российских СМИ, взрыв произошел на "Северстали".

Ранее гендиректор завода заявлял, что сегодня утром на заводе произошел "технологический инцидент".

Напомним, ранее российские войска сообщили об уничтожении беспилотника у порта Бронка под Санкт-Петербургом. Он был сбит над Финским заливом. По данным российского министерства, около 19:30 наблюдалась попытка атаки беспилотным летательным аппаратом на объекты РФ.

"Применяя средства противовоздушной обороны, беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Ленинградской области", - отметили в сообщении.

Кроме того, 10 января россияне сообщали о сбитии дрона в Саратовской области, вблизи аэродрома "Энгельс". По сообщению Минобороны РФ, противовоздушная оборона, по утверждению, уничтожила беспилотник ночью. Россияне обвинили Украину в "террористической атаке".

Губернатор Саратовской области подчеркнул, что, по их утверждениям, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит над территорией Энгельсского района.

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