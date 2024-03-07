FPV и не только. Британия анонсировала поставку Украине 10 тысяч дронов

Великобритания выделила дополнительные 125 миллионов фунтов стерлингов (160 млн долларов), которые пойдут на финансирование более 10 000 дронов для Украины.

Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

К ним относятся FPV-дроны, 1000 дронов для одностороннего нападения, а также наблюдательные и морские дроны.

Этот шаг последовал за объявлением в прошлом месяце о том, что Великобритания возглавит международную коалицию по поставке дронов в Украину.

Министр обороны Грант Шаппс сказал, что усиливает обязательства Британии по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поступают непосредственно от ведущих мировых оборонных предприятий Великобритании прямо с заводов на передовую.

Дальнейшая помощь от Великобритании

"Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях", - сказал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины используют подаренное Великобританией оружие с беспрецедентным эффектом, что помогло поразить почти 30% российского Черноморского флота.

Дальнейшая поддержка увеличит общий объем обязательств Великобритании по финансированию дронов для Украины до 325 миллионов фунтов стерлингов (450 млн долларов).

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Визит Шаппса в Украину

Сегодня президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом.

Также главком ВСУ Александр Сырский вместе с главой Минобороны Рустемом Умеровым встретились с министром обороны Британии Грантом Шаппсом и начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.