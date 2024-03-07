Зеленский издал указ о демобилизации срочников
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 марта, подписал указ о демобилизации военнослужащих срочной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечается в документе, украинских военнослужащих срочной службы в апреле-мае этого года освободят в запас с Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других созданных военных формирований.
Также Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины президент поручил обеспечить перевозку срочников с соблюдением требований безопасности.
Что предшествовало
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было принято решение о том, что военнослужащих, которые проходят срочную службу, не демобилизуют. При этом были исключения.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников. После этого инициативу поддержали в комитете национальной безопасности парламента.
Затем законопроект вынесли на рассмотрение Верховной рады. Его поддержали за основу и в целом 23 февраля.
Закон через несколько дней подписал президент Владимир Зеленский.
Для того, чтобы демобилизация срочников вступила в силу, глава государства должен был издать соответствующий указ, где будут сроки демобилизации.
Отметим, в законе также есть норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны - в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.
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