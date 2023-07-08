Новая помощь от США и визиты Зеленского в Словакию и Турцию: новости за 7 июля

Война России против Украины: последние новости

Кассетные боеприпасы и не только. США объявили новый военный пакет для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью более 800 млн. долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другое вооружение.

В рамках очередного пакета военной помощи от США Украина получит:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 155-мм гаубицу;

155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

взрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

запасные части и другое полевое оборудование.

Зеленский прибыл в Словакию и Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 7 июля, прибыл с рабочим визитом в Словакию.

Там он встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Также президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Турции.

Там он начал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом.

Во Львове количество жертв российского ракетного удара увеличилось до 10

Число жертв российских ракетных ударов по Львову, совершенных минувшей ночью, снова возросло. Под завалами обнаружили тело уже десятого погибшего.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что после обнаружения погибшей работники ГСЧС достают тело из-под завалов.

По словам Садового, на этом спасательно-розыскная операция, которая длилась со вчерашней ночи, уже будет завершена.

Совет ЕС и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов и ракет

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), предусматривающего производство до 1 млн боеприпасов в год.

Согласованное положение позволит срочно выделить 500 млн евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания производственных мощностей для производства боеприпасов типа "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также ракет.

Таким образом, будет реализован план по обеспечению долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению об ASAP Евросоюз укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе.

Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО, но не уточнил формат

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. При этом пока неизвестно, в каком формате это будет происходить - лично или через видеосвязь.

"Президент Зеленский присоединится к нам на встрече по созданию Совета НАТО по вопросам Украины (по сотрудничеству НАТО и Украины, - ред.). Это будет платформа по кризисным консультациям и принятию решений, где мы все будем находиться как равные и достигать понимания в вопросах безопасности", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во время саммита будет принят "многолетний пакет помощи" для Украины, - Столтенберг

Во время саммита НАТО 11-12 июля будет принят так называемый "многолетний пакет помощи" для Украины. Он войдет в тройку главных решений, принятых Украиной в ходе этой встречи.

"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к Альянсу. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", - сказал он.

В частности, по его словам, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО.

Украина подписала со Словакией контракт на производство САУ Zuzana 2

Словакия производит самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 для Украины. Контракт между странами уже был утвержден.

Глава государства рассказал, что во время своего визита в Словакию он уже успел провести личную встречу со словацким коллегой и встречу на уровне делегаций.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", - заявил Зеленский.

Минобороны Британии отправит Украине партию специальных пожарных машин

Великобритания поставит Украине 17 специализированных пожарных машин . Они повысят способность страны защищать свою инфраструктуру.

По сообщению Министерства обороны, в ближайшие недели должны прибыть машины быстрого реагирования и основные пенные машины, предоставленные Королевскими военно-воздушными силами и Пожарно-спасательной службой обороны и правительством Уэльса.

Украинская военная противопожарная служба уже провела недельные учения в Королевских ВВС Виттеринг на этой технике.

Теракт россиян в Еленовке: Украина вернула тела погибших защитников

Украина вернула тела защитников, погибших в результате теракта российских оккупантов в поселке Еленовка Донецкой области.

"Украине удалось вернуть тела украинских защитников (речь о погибших во время теракта в Еленовке - ред.). Большинство из них идентифицированы", - написал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что все погибшие имели официальный статус военнопленных, и они были верифицированы Международным комитетом Красного Креста.