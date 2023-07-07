ua ru
Пт, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть оккупированной Евпатории осталась без света и воды

Новина українською →
Евпатория, Пятница 07 июля 2023 20:08
Часть оккупированной Евпатории осталась без света и воды Фото: часть оккупированной Евпатории осталась без света и воды (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированной Евпатории сегодня, 7 июля, начались проблемы с электро- и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Крымэнерго" в Telegram.

По ее информации, причиной массового отключения и воды в городе якобы "воздействие аномально высоких температур на оборудование".

При этом там уточняют, что без электроэнергии остались более 2 тысяч потребителей.

В СМИ и сети пишут о том, что света и воды нет в большей части населенного пункта.

Взрывы и пожары в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно звучат взрывы и происходят пожары. Они, в частности, связаны с ударами украинских защитников по скоплению врага и стратегическим объектам оккупантов.

Сильный взрыв жители полуострова слышали 4 июля, тогда на местном полигоне якобы подорвали боеприпасы.

Также мы писали, что 24 июня в нескольких населенных пунктах Крыма были слышны взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евпатория вимкнення світла Крим Электроэнергия Водоснабжение
NEWS
Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер
Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе