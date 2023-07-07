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Боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы. Он искал позиции ВСУ под Бахмутом

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Донецкая область, Пятница 07 июля 2023 15:46
Боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы. Он искал позиции ВСУ под Бахмутом Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Боевик группировки "ЛНР" воевал против Вооруженных сил Украины с 2019 года, однако попал в плен под Бахмутом. За участие в террористической организации его отправили в тюрьму на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В ноябре 2019 года мужчина в поисках работы прибыл в оккупированный НВФ "ЛНР" Луганск.

"Поскольку с судимостью за кражу с проникновением трудоустроиться оказалось сложно, единственным "правильным" решением он выбрал для себя службу оккупантам", - говорится в сообщении.

Что именно делал боевик

В прокуратуре сообщили, что мужчина был оператором противотанковой управляемой ракеты второго армейского корпуса "Народной милиции "ЛНР", которой уничтожал украинскую технику.

Позже, как "разведчик", следил за размещением и передвижением личного состава ВСУ возле поселка Ломоватка Луганской области. Полученную информацию он передавал командованию для дальнейших атак на позиции наших военных.

Как он попал в плен

Представителя войск самопровозглашенной "республики", когда тот был пьян, задержали украинские защитники вблизи наблюдательного поста в Бахмутском районе.

Боевика &quot;ЛНР&quot; приговорили к 10 годам тюрьмы. Он искал позиции ВСУ под Бахмутом

Фото: осужденный боевик "ЛНР" (facebook.com/pgo.gov.ua)

Какое наказание получил оккупант

Суд признал мужчину виновным в:

  • Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • Участие в террористической организации;
  • Участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Он приговорен к 10 годам лишения свободы. Приговор суда осужденный ждал под стражей.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Житель Херсона добровольно работал на оккупантов так называемым "патрульным полицейским". Его приговорили к 8 годам тюрьмы.

Также суд приговорил российскую информаторку, которая сообщала ФСБ России о местах дислокации Сил обороны в районе Бахмута, к 10 годам тюрьмы.

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