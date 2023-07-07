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В Запорожской области оккупанты отказываются воевать из-за значительных потерь, - Генштаб

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Запорожская область, Пятница 07 июля 2023 19:20
В Запорожской области оккупанты отказываются воевать из-за значительных потерь, - Генштаб Фото: в Запорожской области оккупанты отказываются воевать из-за значительных потерь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за значительных потерь на фронте в Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В частности, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого они взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около месяца ведут контрнаступление сразу на трех направлениях - Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском. По данным спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, ВСУ продвинулись на более чем километр на Бахмутском направлении за последние сутки.

При этом известно об освобождении 9 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также оккупированных территорий с 2014 года.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи воинов. Также были уничтожены 20 артсистем и другая техника оккупантов.

На Таврическом направлении ВСУ за последние сутки ликвидировали почти две роты российских оккупантов и уничтожили 28 единиц вражеской техники.

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