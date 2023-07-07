Во Львове количество жертв российского ракетного удара увеличилось до 10
Количество жертв российских ракетных ударов по Львову, совершенных прошлой ночью, снова выросло. Под завалами обнаружили тело уже десятого погибшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.
"Только что нашли 10 тело. Женщина", - рассказал он.
После обнаружения погибшей работники ГСЧС достают тело из-под завалов.
По слвовам Садового, на этом спасательно-розыскная операция, которая продолжалась со вчерашней ночи, уже будет завершена.
Ракетный удар РФ по Львову
Во Львове прошлой ночью, 6 июля, прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. В результате вражеских ракетных ударов были погибшие и десятки раненых, есть серьезные разрушения гражданской инфрастуктуры.
Ранее утром 7 июля в МВС сообщили об обнаружении девятой жертвы. Сейчас оказалось, что количество погибших увеличилось до десяти. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили более 40 человек, среди которых есть дети.
Были повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.
Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.
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