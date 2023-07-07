Устроился на оборонный завод. СБУ задержала "законсервированного" агента спецслужбы РФ

СБУ задержала "законсервированного" агента российской спецслужбы, устроившегося на оборонный завод в Кировоградской области. Он начал "помогать" ФСБ РФ после того, как долгое время проработал на предприятиях страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В ходе оперативных действий задержан агент ФСБ, получивший враждебную задачу - устроиться в местную оборонную компанию и собирать секретную информацию по ремонту военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.

Что делал вражеский агент?

Фигуранту удалось добиться назначения на должность завхоза несколько недель назад. Он почти сразу же приступил к сбору разведданных в пользу РФ, но СБУ тщательно документировала каждый его шаг.

Прежде агент пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе украинской оборонной компании.

"Лист ожидания"

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого ФСБ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения РФ. В поле зрения российской спецслужбы он попал во время своего продолжительного пребывания в России, где работал на разных предприятиях.

Впоследствии его перевели в "режим ожидания" и отправили в Украину, где "активировали" после начала полномасштабного вторжения.

Передачу секретных сведений он должен осуществлять через одного из мессенджеров. В случае успешного выполнения враждебных задач российская спецслужба "гарантировала" своему содействию в выезде в РФ и получении гражданства страны-агрессора.

Задержание российского приспешника

Контрразведчики Службы безопасности задержали фигуранта "с поличным", когда он скрыто фотографировал тайные документы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Отметим, что СБУ не впервые ловит так называемых "законсервированных" агентов российских спецслужб в Украине. Так, буквально недавно в Краматорске был также задержан российский наводчик, которого ГРУ завербовало еще до масштабного вторжения. Именно он откорректировал удар РФ по кафе в Краматорске 27 июня, тогда погибли 12 человек.