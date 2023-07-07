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В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана

Новина українською →
Турция, Пятница 07 июля 2023 22:44
В Турции началась встреча Зеленского и Эрдогана Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в Турции, начал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нurriyet и Telegram Владимира Зеленского.

Как сообщается, встреча президентов началась около 21:00 по киевскому времени в особняке Вахдеттина в Стамбуле. После переговоров также ожидается совместная пресс-конференция Зеленского и Эрдогана.

"Встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важны переговоры. Безопасность - и в нашем Черноморском регионе, и вообще в Европе. Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал глава государства.

В ходе встречи президенты обсудят саммит НАТО в Вильнюсе, украинскую "формулу мира", защиту и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности.

Европейское турне Зеленского

Напомним, последние несколько дней президент Владимир Зеленский посещает с рабочими визитами страны Европы в рамках нового турне.

Вчера глава государства уже побывал в Болгарии, где провел переговоры с премьером Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.

Также он прилетал и в Чехию. Там он встречался и проводил пресс-конференцию с президентом Петром Павелом.

Сегодня глава государства находился в Словакии. Он провел переговоры с президентом Зузаной Чапутовой и договорился о новых военных поставках нашей стране.

Позже стало известно, что Зеленский прибыл в Турцию в рамках своего турне по странам Европы. В частности, он планирует провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Детальнее о турне Зеленского можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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