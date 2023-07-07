Зеленский прибыл в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 июля, прибыл с рабочим визитом в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Словакии Зузану Чапутову в Twitter.

"Добро пожаловать в Словакию", - написала президент, прикрепив фотографию с главой украинского государства.

Турне Зеленского

Напомним, последние несколько дней президент Украины Владимир Зеленский посещает страны Европы. Он уже был в Болгарии, где успел провести переговоры с премьер-министром Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.

Также глава украинского государства приезжал и в Чехию, где в Праге провел переговоры с президентом Петром Павелом.

При этом президент еще планирует посетить Турцию, где он встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.