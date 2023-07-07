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Очереди на границе с РФ возле Новоазовска достигли 30 км (видео)

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Мариуполь, Пятница 07 июля 2023 10:19
Очереди на границе с РФ возле Новоазовска достигли 30 км (видео) Фото: очереди на границе с РФ возле Новоазовска достигли 30 км (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Очереди на много километров образовались на границе Украины с Россией в районе временно оккупированного Новоазовска Донецкой области в пятницу, 7 июля. Предположительно, они вызваны ситуацией с возможным терактом на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Из-за нагнетания ситуации вокруг Энергодара и радиологической угрозы, очереди на границе между Украиной и Россией в районе Новоазовска достигли 30 км", - рассказал он.

Андрющенко констатировал, что доминируют автомобили с украинскими номерами Запорожской области.

"В то же время очередь на обратное направление. Фуры прут на Крым.
Автодорога Новоазовск - Симферополь остается почти единственной логистической артерией для Крыма”, - добавил он.

Очереди в районе Новоазовска

Отметим, что очереди в районе КПП оккупированного Новоазовска образовіваются не впервые. Буквально недавно там образовались заторы из-за взрывов, происшедших в Мариуполе 28 мая. Тогда из-за "хлопков" неподалеку от города погибли более 100 российских военных. Также 29 мая стало известно, что удары пришлись и по складам и базам россиян в Юрьевке, Никольском и Урзуфе.

Для справки

Новоазовск - город, расположенный на берегу Азовского моря, на восток от Мариуполя, в Донецкой области. В 10 км от города расположен пункт пропуска на границе с Россией Новоазовск - Весело-Вознесенка.

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