Во время саммита будет принят "многолетний пакет помощи" для Украины, - Столтенберг

Во время саммита НАТО 11-12 июля будет принят так называемый "многолетний пакет помощи" для Украины. Он войдет в тройку главных решений, принятых по Украине во время этой встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции накануне саммита Альянса.

"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО", - сказал он.

В частности, по его словам, лидеры согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между Вооруженными силами Украины и НАТО.

Во-вторых, отметил генсек, на саммите обновят политические связи между Украиной и НАТО, начав Совет Украина - НАТО.

"И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину к ее цели", - добавил Столтенберг.

Что известно о "многолетнем пакете помощи" для Украины

Как ранее рассказывал Столтенберг, благодаря этой помощи украинские военные "должны совершить переход от армии, основанной на старой советской модели, к современной военной силе, которая работает по стандартам НАТО".

Саммит НАТО

Саммит Североатлантического Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Во время этой пресс-конференции Столтенберг подтвердил, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите и выразил надежду на то, что "лидеры Альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО и будут едиными в том, как приблизить Украину к ее цели".