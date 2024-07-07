В Крыму взорвалась газовая магистраль, пожар видно за десятки километров
Под Алуштой, во временно оккупированном Крыму, после взрыва горит газораспределительный узел. Часть жителей города уже отключили от газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, авария на газопроводе в Алуште носит технический характер. Версию о диверсию "власти" исключают.
В свою очередь глава города сообщил, что 7 июля возможно отключения газа из-за пожара. При этом некоторые российские Telegram каналы пишут, что часть жителей Алушты уже остались без газа.
Известно, что на месте происшествия работают спасатели и лесники. О детальных причинах ЧП и возможных пострадавших информации пока нет.
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В это время стало известно, что газоснабжение в Алуште и нескольких населенных пунктах городского округа остановлено из-за повреждения магистрального газопровода.
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