ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ультраправые проиграли. Чем завершились парламентские выборы во Франции

Париж, Воскресенье 07 июля 2024 21:10
UA EN RU
Ультраправые проиграли. Чем завершились парламентские выборы во Франции Фото: Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Партия пророссийской Марин Ле Пен потерпела поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV и Le Figaro.

По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получает ультралевый "Новый народный фронт", который может получить от 180 до 215. На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона с 150-180 местам. А партия Ле Пен "Национальное объединение" аж на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.

Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит придется договариваться о коалиции.

Ультраправые проиграли. Чем завершились парламентские выборы во Франции

Лидер партии "Непокоренная Франция", которая входит в левый блок "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон, реагируя на результаты экзитпола, заявил, что Макрон должен будет назначить премьер-министром представителя левого блока.

"Президент должен позвать "Новый народный фронт" к власти", - сказал Меланшон, добавив, что президент "должен признать свое поражение".

Тем временем Макрон призвал к "осторожности", поскольку результаты выборов не отвечают на вопрос, "кто будет руководить" Францией, рассказало его окружение изданию AFP.

"Блок центристов (лидером которого является Макрон, - ред.) очень живой", - сказал AFP собеседник из окружения президента Франции.

Выборы в парламент Франции

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон после провала его политической силы на выборах в Европарламент (которые обычно являются маркер того, поддерживают ли граждане действующую власть) объявил о роспуске нижней палаты французского парламента.

Поскольку выборы в парламент во Франции проходят по мажоритарной системе, проходят они в два тура. Первый тур состоялся 30 июня, второй - сегодня.

В первом туре наибольшую поддержку получила ультраправая партия "Национальное объединение", формальным лидером которой является Марин Ле Пен, известная своими пророссийскими взглядами и заявлениями. Вторую строчку занял ультралевый "Новый народный фронт", а вот коалиция Макрона оказалась на третьем месте.

Однако лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон решил объединиться с президентской коалицией, чтобы не допустить в парламент кандидатов от "Национального объединения" во втором туре выборов. Так, они сняли с выборов много своих кандидатов, чтобы не делить голоса между "Новым народным фронтом" и коалицией Макрона, а объединить их на единых кандидатах.

Если в первом туре партия Ле Пен получала абсолютное большинство кресел во французском парламенте, то в преддверии второго тура ее позиции выглядели не столь сильными. По последним опросам, "Национальное объединение" хоть и одержит победу на выборах, но не получит абсолютного большинства и будет вынуждено искать, с кем создать коалицию.

Кто такая Марин Ле Пен и что она говорила об Украине, - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Парламентские выборы Марин Ле Пен
NEWS
Нидерланды об обучении военных в Украине: пока планов нет, но не исключаем
Нидерланды об обучении военных в Украине: пока планов нет, но не исключаем
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон