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Две вещи. Кулеба назвал ожидания Украины от саммита НАТО

Киев, Воскресенье 07 июля 2024 18:01
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Две вещи. Кулеба назвал ожидания Украины от саммита НАТО Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Виталий Носач

Украина ожидает, что решения юбилейного 75-го саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне, будут включать в себя две вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на пресс-конференции в Киеве.

"Наши ожидания от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будет означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО", - сказал глава украинского МИД.

Другие подробности по поводу ожиданий Украины от саммита Кулеба отказался раскрывать.

Саммит НАТО в Вашингтоне

На этой неделе с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина. Как ранее анонсировалось, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также обсуждать будущее членство Украины в Альянсе.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины.

Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. По крайней мере, к такой встрече идет подготовка в Белом доме.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Вашингтон Дмитрий Кулеба
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