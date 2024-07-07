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Атаки на нефтебазы в Краснодарском крае РФ - работа дронов СБУ, - источник

Украина, Воскресенье 07 июля 2024 17:22
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Атаки на нефтебазы в Краснодарском крае РФ - работа дронов СБУ, - источник Фото: успешная атака на "Лукойл-Югнефтепродукт" результат работы СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

Благодаря удачной работе СБУ в России вчера поднялся масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Вчера россияне весь день не могли потушить масштабный пожар, который возник в результате ночной атаки дронов на нефтебазу возле станицы Павловская Краснодарского края.

По информации источников, за этим "хлопком" стоят дроны СБУ.

Масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами начался после двух взрывов.

Также дроны СБУ организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. По данным спутниковых снимков, повреждены не менее трех резервуаров с топливом.

"СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают топливом российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК - ждите взрывной "хлопок", - отметили источники.

Атака дронов на РФ

Напомним, мы сегодня сообщали, что пожар на одной из нефтебаз в Краснодарском крае ликвидировали только на вторые сутки. Резервуары с топливом пылали со вчерашнего дня после атаки дронов.

Отметим, в ночь на 6 июля атаку подверглись объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В частности, в Ейске обломки беспилотника повредили башню оператора сотовой связи.

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