В Ростове и области на фоне дроновых атак ввели отключения света

Фото: отключения света ввели в Ростове и области 6 июля (Getty Images)

В Ростове и области ввели отключения света. Россияне жалуются на отключенные светофоры и кондиционеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россети Юг", местные СМИ.

"На территории Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что возник дефицит мощности. После его ликвидации графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет продолжено в нормальном режиме. Как пишут местные СМИ, россияне второй день жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова: не работают светофоры, а дома невозможно согреть еду и включить кондиционер.