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В Ростове и области на фоне дроновых атак ввели отключения света

Россия, Суббота 06 июля 2024 13:59
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В Ростове и области на фоне дроновых атак ввели отключения света Фото: отключения света ввели в Ростове и области 6 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Ростове и области ввели отключения света. Россияне жалуются на отключенные светофоры и кондиционеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россети Юг", местные СМИ.

"На территории Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что возник дефицит мощности. После его ликвидации графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет продолжено в нормальном режиме.

Как пишут местные СМИ, россияне второй день жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова: не работают светофоры, а дома невозможно согреть еду и включить кондиционер.

Атаки дронов в Ростовской области

Днем ранее в России сообщали об атаках дронов в Ростовской области. В Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары.

Уже днем ​​стало известно, что в Ростовской области в результате воздушной атаки дронов возник пожар на нефтехранилище.

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