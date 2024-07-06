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Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области

Суббота 06 июля 2024 06:24
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Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 6 июля из-за атаки россиян с применением БпЛА типа Шахед были обесточены населенные пункты Сумской области в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения.

Последствия атаки противника уточняются, сообщили в ОВА.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска атаковали Украину несколькими группами ударных беспилотников. В Сумах раздались взрывы .

КП "Горводоканал" сообщило, что в связи с обесточиванием всех объектов водоканала временно прекращена подача воды в город.

Также взрыв прогремел в Полтавской области.

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Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области
Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области
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