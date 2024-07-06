Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области
Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
В ночь на 6 июля из-за атаки россиян с применением БпЛА типа Шахед были обесточены населенные пункты Сумской области в нескольких районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения.
Последствия атаки противника уточняются, сообщили в ОВА.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска атаковали Украину несколькими группами ударных беспилотников. В Сумах раздались взрывы .
КП "Горводоканал" сообщило, что в связи с обесточиванием всех объектов водоканала временно прекращена подача воды в город.
Также взрыв прогремел в Полтавской области.
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