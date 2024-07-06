Аэроразведчики морской пехоты обнаружили и обезвредили позиции оккупантов (видео)
Украинские военные обнаружили и обезвредили позиции оккупантов Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
По данным Сил обороны юга, аэроразведчики одного из батальонов 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили месторасположение оккупантов.
Они исследовали маршрут передвижения противника, а после того, как собрали всю необходимую информацию, ударили по врагу.
"Морпехи-остроградцы продолжают выполнять свою работу, выявляя и уничтожая военную технику и живую силу противника", - отметили военные.
Напомним, по данным генерального штаба Украины с начала полномасштабного вторжения, враг потерял уже почти 550 тысяч солдат. Подробнее о данных на сегодняшний день, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также сообщали, что российские захватчики активизировались на Лиманском направлении.
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