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Аэроразведчики морской пехоты обнаружили и обезвредили позиции оккупантов (видео)

Украина, Суббота 06 июля 2024 20:04
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Аэроразведчики морской пехоты обнаружили и обезвредили позиции оккупантов (видео) Фото: военные обезвредили позиции оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные обнаружили и обезвредили позиции оккупантов Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

По данным Сил обороны юга, аэроразведчики одного из батальонов 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили месторасположение оккупантов.

Они исследовали маршрут передвижения противника, а после того, как собрали всю необходимую информацию, ударили по врагу.

"Морпехи-остроградцы продолжают выполнять свою работу, выявляя и уничтожая военную технику и живую силу противника", - отметили военные.

Напомним, по данным генерального штаба Украины с начала полномасштабного вторжения, враг потерял уже почти 550 тысяч солдат. Подробнее о данных на сегодняшний день, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что российские захватчики активизировались на Лиманском направлении.

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