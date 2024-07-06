Аэроразведчики морской пехоты обнаружили и обезвредили позиции оккупантов (видео)

Украинские военные обнаружили и обезвредили позиции оккупантов Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

По данным Сил обороны юга, аэроразведчики одного из батальонов 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского обнаружили месторасположение оккупантов. Они исследовали маршрут передвижения противника, а после того, как собрали всю необходимую информацию, ударили по врагу. "Морпехи-остроградцы продолжают выполнять свою работу, выявляя и уничтожая военную технику и живую силу противника", - отметили военные.