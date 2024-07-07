В Киеве частично отменят ограничение движения для кольцевой электрички

В Киеве изменения в графике строительства тоннеля для Подольско-Воскресеньского моста позволяют частично отменить ограничение движения для кольцевой электрички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Kyiv City Express.

"В эти выходные в экспериментальном режиме проехали за полным кольцом, отклонения от расписания в пределах 3 минут не критичны, поэтому закрепляем обновленный график до конца июля", - говорится в сообщении.

Согласно графику, действующему до 31 июля, движение по полному кольцу будет происходить каждый час в будние и выходные дни.

Кроме того, в будние дни рейсы будут в часы пик каждые полчаса, но только на участке Святошин - Вокзальная - Дарница (в обе стороны).